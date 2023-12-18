اتحاد الجمعيات الأهلية يهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

قدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024.

وأشاد عبد القوي بالمظهر الحضاري الذي خرجت به الانتخابات الرئاسية، مشيرا ان تجديد الثقة بالرئيس ضمانة لاستمرار مرحلة الاستقرار والتنمية التي شهدتها مصر تحت قيادتة من أجل استكمال البناء والتنميةِ ونمو الوطن وازدهارة.

وأكد رئيس الاتحاد ان الصورة المبهره التي خرجت بها الانتخابات توكد وعي الشعب المصري واختياراته الصحيحه لاستكمال البناء فالانتخابات الرئاسية تمت بكل شفافية وبذلت ومصر كانت حريصة على إالالتزام بالدستور في كافة اجراءات العملية الانتخابية.

وأكد ان على الشعب المصري ان يفخر بقيادته التي وصلت بمصر الى بر الامان بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار امنيا واقتصاديا داعيا جموعَ الشعب المصري لدعم والوقوف بجانب جهود الرئيس، مؤكدا ثقته في أن الرئيس لدية الارادة والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وكان قد قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الاتحاد أنشئ 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات بالتعاون مع الغرفة المركزية والمحافظين لمتابعة الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني تجاه كل من له حق الانتخاب، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية فى مصر من أرقى أنظمة الانتخابات حول العالم.

وأضاف عبدالقوي لـ"الدستور"، أن الاتحاد أطلق مبادرة انزل شارك مصر الأهم لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات لرسم مستقبل بلدهم، بالإضافة إلى توعية المواطنين وإرشادهم بمقراتهم الانتخابية.

وتابع أن المرحلة الحالية والظروف الراهنة تحتاج إلى من يدعم استقرار البلاد في ظل المتغيرات العالمية وتكون لدية الرؤية والدراية الكافية للتعامل مع الأزمات من أجل دعم الأمن والاستقرار في البلاد.