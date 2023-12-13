اتحاد الجمعيات الأهلية: إنجازات السيسي منحته التفوّق على منافسيه بالانتخابات

قال المهندس إيهاب مدحت، رئيس قطاع المعلومات في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة للغاية لوجود بعض الملامح، منها الإقبال الشديد من الناخبين، والإشراف القضائي الكامل، ورقابات الهيئات الدولية.

وأضاف المهندس إيهاب مدحت خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن اختيارات المصريين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، يحكمها عدة أمور، أولها التنوع الطبقي بين المصريين، لكن الطبقة الغالبة هي الطبقة المتوسطة التي تنشد للاستقرار والحياة الاقتصادية والاجتماعية السليمة التي من الممكن أن تكفل لهم حياة كريمة، وكل هذه الأمور تجعل الناخبين يختارون مرشحا قادرا على تحقيق أمنياتهم.

ولفت رئيس قطاع المعلومات في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن المواطنين ينظرون إلى برامج المرشحين وإنجازاتهم، موضحا أن هناك تفوقا نسبيا للرئيس السيسي بين المرشحين بسبب الإنجازات التي حققها في فترته الرئاسية.