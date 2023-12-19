يونيسف: القوات الإسرائيلية قصفت مستشفى ناصر مرتين خلال 48 ساعة

كشفت منظمة "يونيسيف" أن القوات الإسرائيلية قصفت مستشفى ناصر مرتين خلال 48 ساعة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان مسئول الإعلام في يونيسف، قد أشار في وقت سابق، إلى أن قطاع غزة مكتظ بالنازحين.. والأهالي تحت القصف والهجمات الإسرائيلية مما يشكل خطرا على حياتهم، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

كما أكد أن مدارس أونروا والملاجئ بقطاع غزة غير مؤهلة لاستيعاب النازحين لا سيما في فصل الشتاء، ولدينا قلق عميق على الأطفال في الضفة الغربية إثر العدوان الإسرائيلي.