حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسى بعد فوزه تهدف لاستمرار دعم الشعب المصرى للدولة

أكد الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية تهدف إلى استمرار دعمهم للدولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمن مصر القومي.

دعم الشباب أولوية لدى الرئيس السيسي

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائمًا يضع الشباب ودعمهم في المقدمة، لأنهم يعبرون عن حيوية مصر ومستقبلها، فبدون الشباب لن يكون هناك مستقبل.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن نتيجة الاستحقاق الرئاسي جاءت لتعكس بقوة مدى وقوف ملايين المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وتأكيد على انحيازهم للمشروع الوطني العملاق.

دور الأحزاب السياسية

وأشار الدكتور أحمد منصور إلى أن الأحزاب السياسية المصرية كان لها دور هام في نجاح الاستحقاق الرئاسي بهذه الصورة المشرفة لمصر أمام العالم أجمع.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا سياسيًا كبيرًا وإشراكًا للأحزاب السياسية في عملية البناء والتنمية، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر القومي.

مواجهة التحديات الخارجية غير المسبوقة على المستوى الإقليمي والعالمي

ولفت الدكتور أحمد منصور إلى أن الرئيس السيسي أمامه الكثير من التحديات أهمها العبور بمصر إلى بر الأمان، بما لديه من رؤية وحنكة في التعامل الدبلوماسي لمواجهة التحديات الخارجية غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن مصر تظل صامدة وسط مختلف التوترات الاستثنائية بالمنطقة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، أمس الإثنين، عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، وتوليه ولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات قادمة، حيث حصل على ٣٩ مليونًا و٧٠٢ ألف صوت من إجمالى عدد أصوات صحيحة ٤٤ مليونًا و٧٧٠ ألف صوت.

وقد ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة فور إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وقال فيها: "أبناء مصر الكرام، إن فخرى بكم، لا حدود ولا نهاية له واختياركم لى فى مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله (عز وجل) وأمامكم، وسيشهد التاريخ به وكم ازداد فخرى، وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصرى تعبر عن نفسها، فى المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه، وعن حيوية مصر ومستقبلها".