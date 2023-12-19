"عسيلة": الشعب المصرى رأى أن الرئيس السيسى هو الضمانة لبقاء مصر آمنة

قال صبحي عسيلة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات تاريخية تجري على خلفية السياسة الخارجية؛ لأن الملف الفلسطيني هو الذي دفع المصريين للخروج للتصويت.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حاجة الدولة المصرية للتأمين وحماية الأمن القومي وضعها المواطن على قمة الأولويات، ورأى الشعب أن الرئيس السيسي بكل مواقفه وكل ما فعله وقدمه من تأمين حدود الدولة والجيش المصري وما قدمه خلال 10 سنوات، وأنه الضمانة لبقاء مصر آمنة.

الشعب رأى أن انتخاب الرئيس السيسي يحمي القضية الفلسطينية

وتابع، أن الشعب رأى أن انتخاب الرئيس السيسي يحمي القضية الفلسطينية التي يتعامل معها على أنها قضية داخلية، وأنها كانت حاضرة، وفي مقدمة الدوافع التي دفعت المصريين للخروج للانتخابات الرئاسية.