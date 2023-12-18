طارق خضر يعلق على فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% (فيديو)

أعرب الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، عن سعادته بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية التي بلغت 66.8%، وهي الأعلى في تاريخ مصر.

وأشاد خضر، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 89.6%، مؤكدا أنه الأنسب لقيادة البلاد في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد في كلمته بعد إعلان النتيجة علي أن مصر دولة ديمقراطية تلتزم بالدستور والقانون، وأنه سيعمل على حماية الأمن القومي والمصالح العليا للوطن، موضحا أن الرئيس السيسي سيبدأ فترته الرئاسية الجديدة التي تمتد لست سنوات بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 3 أبريل المقبل.