"الصناعات الغذائية" تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

قدم مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد رئيس الغرفة، أن المشاركة في العملية الانتخابية يعكس وعي ألشعب بالاستقرار والأمن والأمان، وهو الأمر الذي يعزز من مكانة مصر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويجدد ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر.

وقال، إننا نتطلع إلى ضرورة العمل معا حكومة وقطاع خاص لوضع حلول للتحديات الاقتصادية الراهنة وضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي للاستمرار في العمل والإنتاج.

تجاوزنا أصعب الأزمات والتحديات التي واجهت مصر

وأضاف: “تجاوزنا معا أصعب الأزمات والتحديات التي واجهت مصر في السنوات الماضية، حيث أثبت قطاع الصناعات الغذائية قدرته في الحفاظ على الأمن الغذائي القومي بتوفير السلع الغذائية بالأسواق في ظل أزمة نقص سلاسل الإمداد التي عانت منها كبرى الدول خلال فترة كورونا وما بعدها كما حقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيا”.

وأكد أننا نؤكد على مبدأ التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص من خلال الشراكة لعمل إصلاحات إجرائية وتشريعية من أجل وضع حلول موضوعية لأي أزمات أو مشكلات تواجه الصناعة والقطاع الغذائي بصفة خاصة وفي توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتنمية الصادرات.

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية: “لدينا أمل كبير في تجاوز مصر للتحديات الراهنة وباذن الله القادم افضل لمصر وشعبها الكبير”.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل وأعلنت نتيجتها أمس بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة