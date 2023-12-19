الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمينة "إعلام المؤتمر": فوز الرئيس السيسى عبّر عن إرادة الشعب المصرى

ماجدة بدوي أمينة
ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر

اعتبرت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، فوز المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، انتصارًا لإرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين للمشاركة فى الاستحقاق الدستوري الأهم بنسبة مشاركة غير مسبوقة.

الشعب المصرى يدعم قيادته ودولته 

وأوضحت أمين إعلام حزب المؤتمر أن الشعب المصرى يدعم القيادة السياسية، ويقف ويدعم ويساند الدولة المصرية فى ظل الفترة الحرجة التى تمر بها المنطقة بل والعالم أجمع، وهناك توترات غير مسبوقة تمر بها المنطقة، وهذا ما يؤكد التفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية وخلف الدولة المصرية للحفاظ على السيادة المصرية.

وأكدت ماجدة بدوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الأجدر لقيادة مصر فى ظل الفترة الحالية، ففى الوقت الذي تشهد المنطقة صراعات، وهناك من يريد الزج باسم الدولة المصرية فى هذا الصراع، استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يحافظ على الدولة المصرية بل ويحفظ لها كامل سيادتها، وهذا الأمر جلل فى ظل الصراعات العالمية.

وأكدت أمين الإعلام بحزب المؤتمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى المسئولية فى وقت حرج وصعب للغاية، واليوم الشعب المصرى يعلن تمسكه بالرئيس، ليكمل مشوار التنمية والرؤية الشاملة التي وضعها منذ توليه الحكم.

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ووجهت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم، الذي أثبت للعالم كله أنه قادر دائمًا على صنع المعجزات والالتفاف خلف الزعيم الوطني والقائد الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، عن أنها لم تتلق أى طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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