الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة رسالة للعالم بوقوف الشعب خلف قيادته

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن فوز  الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة رسالة للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

 رعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائمًا يعامل الشعب على أنه شريك النجاح والكفاح، ويسعى دائمًا لتحسين الأوضاع ورعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مما زرع حبه في قلوب الملايين من الشعب المصري. 

إنجازات ومكاسب عديدة للشباب

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب، لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم.

القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار

وأشار عباس إلى أن "الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية هناك ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودوليًا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم".
 

"طاقة الشيوخ": اكتساح السيسى فى انتخابات الرئاسة يعكس وعى المصريين

برلماني: حصول "السيسي" على أعلى الأصوات يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة


وتقدم "عباس" بالتهنئة إلى الرئيس السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة، معربًا عن ثقته الكاملة بأن مصر ستشهد الكثير من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وراجع الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية نتائج الفرز فى الداخل، وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

النائب زكي عباس فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة مجلس النواب الانتخابات المصرية 2024 إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

وكيل خطة النواب: نجاح الرئيس السيسي دليل على وعي المصريين

زعيم الأغلبية مهنئا السيسي: المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن

"اتصالات البرلمان": فوز السيسي يجسد إرادة المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

الحرية المصري مهنئا السيسي بفوزه بفترة جديدة: قائد المرحلة الراهنة وملهم الجماهير

مجاهد نصار يهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024

ايفلين متى تهنىء الرئيس السيسى بفوزه لفترة ثالثة.. وتطالبه بوضع المنتج المصرى على خريطة المنافسة العالمية

بعد فوزه بفترة جديدة.. "الجيل" يهنئ الرئيس السيسي على ثقة الشعب المصري

"صناعة مستقبل وطن": الرئيس السيسى رجل المهام الصعبة ويتمتع بشعبية جارفة

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

صيدليان يستوليان على 21 مليون جنيه من شركة أدوية

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

التفاصيل الكاملة لموعد صرف معاشات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة