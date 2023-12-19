برلمانى: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة رسالة للعالم بوقوف الشعب خلف قيادته

أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة رسالة للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

رعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائمًا يعامل الشعب على أنه شريك النجاح والكفاح، ويسعى دائمًا لتحسين الأوضاع ورعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مما زرع حبه في قلوب الملايين من الشعب المصري.

إنجازات ومكاسب عديدة للشباب

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب، لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم.

القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار

وأشار عباس إلى أن "الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية هناك ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودوليًا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم".





وتقدم "عباس" بالتهنئة إلى الرئيس السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة، معربًا عن ثقته الكاملة بأن مصر ستشهد الكثير من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.



وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.



وراجع الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية نتائج الفرز فى الداخل، وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.