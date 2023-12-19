الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"طاقة الشيوخ": اكتساح السيسى فى انتخابات الرئاسة يعكس وعى المصريين

النائب محمود صلاح
النائب محمود صلاح سعد

هنأ النائب الدكتور محمود صلاح سعد، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة والقيم بمجلس الشيوخ، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما أبداه شعب مصر العظيم من تأييد كاسح لقيادته ليُمضي على بركة الله فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، وذلك بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 89.6% في الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد ما يحظى به الرئيس من دعم شعبي جليل، استكمالا لمسيرة البناء والتنمية وحضارة تتجدد ملامحها وتتأكد مساراتها بعزيمة شعب عظيم وشرطة وطنية  وقضاء شامخ عريق وقوات مسلحة ابية وقائد بطل، وتحيا مصر كنانة الله فى أرضه.

txt

بوتين مُهنئًا الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: "فوز مُقنع.. وتكليل لجهود كبيرة"

المصريون جددوا ثقتهم في الرئيس

وقال النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المصريين جميعا أكدوا مجددا ثقتهم الكبيرة في قيادتهم الرشيدة في هذه المرحلة الفارقة، من عمر الوطن، وما تشهده المنطقة من تحديات، وتتعاظم فيها المسئوليات، ومن ثم جاءت دعوات التأييد والدعم من المصريين داخل وخارج البلاد بمثابة تقدير لما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الـ10 الماضية، عمل خلالها علي تثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل الوطن، وشعبه العظيم، داعيًا الله العلى القدير أن يلهمه السداد والتوفيق في قيادته للبلاد نحو مزيد من التقدم في المرحلة المقبل.

txt

أهالى سوهاج في احتفالات فوز الرئيس بالانتخابات: "صوتنا مرحش هدر"

استكمال مسيرة التنمية 

وأضاف أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يعكس مدى وعى المصريين وعزمهم على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والوقف خلف وطنهم فى هذا التوقيت الهام.

txt

كتلة الحوار: الانتخابات الرئاسية فريدة من نوعها ومتطورة

واختتم نائب حماة الوطن، تصريحاته قائلا: "نشعر نحن المصريين بالفخر والاعتزاز أمام العالم بهذا النجاح ونعاهد الله والرئيس على الاستمرار في العطاء وبذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادته الرشيدة"، موجهًا الشكر للشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة تاريخية هي الأولى من نوعها في الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها البلاد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس السيسي على39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

النائب محمود صلاح سعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس السيسي تأييد شعبي للرئيس

الأكثر قراءة

قرار جديد في واقعة قتل "ممرضة بدر ووالدتها" خطيبها

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

"الزراعة" و"الداخلية" تواصلان التفتيش على مفارش البصل بالدقهلية والفيوم

أسامة الأزهرى: القضية الفلسطينية شاغلنا الذى يؤذينا جميعًا وقضيتنا الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة