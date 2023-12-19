"طاقة الشيوخ": اكتساح السيسى فى انتخابات الرئاسة يعكس وعى المصريين

هنأ النائب الدكتور محمود صلاح سعد، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة والقيم بمجلس الشيوخ، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما أبداه شعب مصر العظيم من تأييد كاسح لقيادته ليُمضي على بركة الله فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، وذلك بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 89.6% في الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد ما يحظى به الرئيس من دعم شعبي جليل، استكمالا لمسيرة البناء والتنمية وحضارة تتجدد ملامحها وتتأكد مساراتها بعزيمة شعب عظيم وشرطة وطنية وقضاء شامخ عريق وقوات مسلحة ابية وقائد بطل، وتحيا مصر كنانة الله فى أرضه.

المصريون جددوا ثقتهم في الرئيس

وقال النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المصريين جميعا أكدوا مجددا ثقتهم الكبيرة في قيادتهم الرشيدة في هذه المرحلة الفارقة، من عمر الوطن، وما تشهده المنطقة من تحديات، وتتعاظم فيها المسئوليات، ومن ثم جاءت دعوات التأييد والدعم من المصريين داخل وخارج البلاد بمثابة تقدير لما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الـ10 الماضية، عمل خلالها علي تثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل الوطن، وشعبه العظيم، داعيًا الله العلى القدير أن يلهمه السداد والتوفيق في قيادته للبلاد نحو مزيد من التقدم في المرحلة المقبل.

استكمال مسيرة التنمية

وأضاف أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يعكس مدى وعى المصريين وعزمهم على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والوقف خلف وطنهم فى هذا التوقيت الهام.

واختتم نائب حماة الوطن، تصريحاته قائلا: "نشعر نحن المصريين بالفخر والاعتزاز أمام العالم بهذا النجاح ونعاهد الله والرئيس على الاستمرار في العطاء وبذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادته الرشيدة"، موجهًا الشكر للشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة تاريخية هي الأولى من نوعها في الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها البلاد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس السيسي على39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.