بوتين مُهنئًا الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: "فوز مُقنع.. وتكليل لجهود كبيرة"

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، وفق نبأ عاجل نفلته “إكسترا نيوز”.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن فوز الرئيس السيسي المقنع في الانتخابات دليل واضح على الاعتراف الكبير بجهوده في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخارجية.

وأكد على استعداده لمواصلة العمل المشترك البناء بشأن مواصلة تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية والشؤون الدولية بما في ذلك في إطار تجمع بريكس.

الوطنية للانتخابات

وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.