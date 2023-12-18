سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية

تقدم سلطان عمان بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز”.

العلاقات المصرية العمانية

وأعرب سلطان عمان عن خالص تمنياته بالتوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة الشعب المصري لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

الوطنية للانتخابات

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.