الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى سوهاج في احتفالات فوز الرئيس بالانتخابات: "صوتنا مرحش هدر"

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

انطلقت مسيرات حاشدة بمحافظة سوهاج عقب إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، حيث احتشد الآلاف من أبناء سوهاج وجميع الطوائف السياسية والحزبية المؤيدين للرئيس السيسي بمشاعر يملأها الفرح والسعادة  وهرع الأهالي إلى الشوارع فرحين بالنتيجة التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات بفوز مرشحهم.

وقال محمد فواز عضو مجلس نقابة المحامين بمحافظة سوهاج إن النتيجة هي ثمار ما زرعه الرئيس من تنمية اقتصادية ومجتمعية ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية التي غيرت وجه مصر فهنيئا لنا القائد عبد الفتاح السيسى رئيسا لجمهوريتنا.

وأضاف أحمد أسامة سليمان أن صوتي الذي انتخبت به الرئيس مرحش هدر وأننا ننتظر الأيام القادمة لتحقيق إنجازات تعادل الأيام السابقة في عهد الرئيس وأننا واثقين من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي عبر بنا منذ ثورة ٣٠ يونيو حتي الآن فكل عام نزداد تقدما وازدهارا.

فيما قال أيمن تمام مدير للإدارة التعليمية بمحافظة سوهاج إن إنجازات الرئيس السيسى في مجال التعليم لا تعد ولا تحصى فأثناء عهد الرئيس السيسى شهدت مصر حراكا كبيرا في البينة التحتية للمدارس كذالك إنشاء مدارس جديدة تتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فرحتنا اليوم لا تقدر بثمن بعد فوز غالي للمصريين جميعا.

كما هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة انتخابه للرئاسة المصرية للمرة الثالثة على التوالى، هذا الفوز الساحق الذي يبرهن على ثقة عموم الشعب المصرى وإصراره على توليه قيادة الوطن للوصول إلى بر الأمان والاستقرار.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

عبد الفتاح السيسي أحمد أسامه سليمان حياة كريمه بمحافظة سوهاج مدارس جديدة

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