كتلة الحوار: الانتخابات الرئاسية فريدة من نوعها ومتطورة

قال باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، إن الانتخابات الرئاسية كانت تنافسية حزبية تعددية؛ لأنه كان يوجد أكثر من مرشح ورأينا خطابات حزبية مختلفة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الانتخابات فريدة من نوعها ومتطورة عن الشكل الانتخابي الذي اعتدنا عليه، ونسبة المشاركة وصلت إلى 66%، وهي نسبة نادرة وغير موجودة حتى في انتخابات البرلمان.

نسبة التصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي 89%

وأشار إلى أن نسبة التصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي هي 89%، وهي واقعية ومتجانسة مع الوضع السياسي الموجود، وهذا جزء من الانفتاح السياسي، مؤكدًا أن كل المسار الذي رأيناها خلال السنة الماضية مشجع جدًا وانسحب على الانتخابات ونسبة المشاركة، بالإضافة إلى الأزمات الحدودية وأزمة غزة واللاءات التي تعبر عن الموقف المصري من تصفية القضية الفلسطينية، كل هذا زاد من نسبة المشاركة بالانتخابات.