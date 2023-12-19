تحصين الماشية ومتابعة القمح.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٤ من إصدار "الزراعة في كل مصر" يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٨ ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة على أسواق اللحوم حيث تم ضبط 3979 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 103 ألف و929 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات القمح وتوعيه المزارعين بأهمية زراعة القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والتجميعات وأراضي الترشيد والحملة القومية لمحصول القمح، والمرور على الزراعات الحقلية والبنجر، كما تم إزالة (6) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتنفيذ يوم إرشادي بمركز منوف، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 220 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 442 ألف و133 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 8636 رأس ماشية بالأسواق، كما كثفت المديرية الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط (263) عبوة لـ(38) صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و(14 ألف) جرعة تحصين منتهية الصلاحية.

يوم حقل لمحصول بنجر السكر

ونفذت مديرية الزراعة بالنوبارية، يوم حقل لمحصول بنجر السكر لعرض نتائج تنفيذ تجربة مكافحة دودة ورق القطن والدودة القارضة على محصول بنجر السكر ومقارنتها بحقول غير معاملة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات بزمام برج العرب الجديدة، والنباتات بحالة جيدة، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية تعاونية لمحصول القمح لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على زراعة القمح والتوعية بأهم العمليات وأهم الأصناف بإدارة العامرية الزراعية، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحديقة الحيوان وتم رش عدد (30) نخله ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان وذلك بقرية جلالة بمدينة الضبعة، حيث تم تجريع ورش عدد ٢٤٠٠ رأس اغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية كما تم تحصين عدد ٥٠٠ رأس ضد الحمي القلاعية وتم ترقيم وتسجيل عدد ٥٠٠ رأس أغنام، كما تم علاج عدد ٥٠٠ رأس من الحيوانات كحالات علاجية ضد الأمراض الباطنة بإجمالي عدد ٣٩٠٠ راس، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على القطاع الزراعي ببورسعيد وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، كما تم متابعة صرف الأسمدة بالجمعيات، ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، وعقد الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات لوضع قواعد سير العمل وانتظامه خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح والبطاطس، للاطمئنان على حالتها، ودعم المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، في لقاء اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء برئيس جهاز التعمير لعرض خطة الجهاز واستعراض لبعض المشروعات التي تخدم مواطني المحافظة، كما تم توفير دفعة من دواجن التسمين بعدد ١٥ ألف طائر والتي تم تربيتها بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بالطور وبيعها للمواطنين بسعر البورصة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط المرور ومتابعة محصول القمح بمركزي البداري، وساحل سليم وتوعية المزارعين بزراعه محصول القمح طبقا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، عددا من القوافل البيطرية، لدعم صغار المربين، كما تم تنظيم ورشة عمل عملي ونظري لتدريب صغار مربي الابقار الحلابة موردي الألبان، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).