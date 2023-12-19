الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تحظر نقل الأقطان خارج المحافظات لحماية أصنافها من الخلط

الأقطان
الأقطان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مجددا حظر نقل القطن بين المحافظات لحماية الأصناف من الخلط.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة، إنه تم حظر نقل من محافظة كفر الشيح إلى محافظات أخرى طبقا للقرار رقم ٢٠٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم تجارة القطن وحماية أصناف خاصة أصناف الإكثار التجاري الزهر، حيث نص القرار على حظر نقل الاقطان الزهر من داخل المحافظة إلى المحافظات الأخرى دون تصريح من إدارة التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، كما تضمن أيضا حظر نقل الاقطان الزهر من وإلى مناطق الإكثار والتي سيكون تقاوي بذرة القطن التي سيتم زراعتها العام القادم وهي مراكز الحامول ومطوبس والرياض وبينا الا بتصريح من ادارة التقاوي بوزارة الزراعة.

مصادرة أي أقطان مضبطوطة

وأوضح التقرير أنه في حالة ضبط أي كميات أقطان مخالفة سيتم مصادرها وتسليمها لأقرب محلج للصنف المضبوط، فضلا عن تحرير محضر رسمي بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي ويتم خصم أجر المحلج منها على أن يتم إيداع باقي ثمنها على أن يتم إيداع باقي ثمنها في في خزينة المحكمة لحساب القضية التي تم تحرير لها المحضر الرسمي بعد ضبطها لحين الفصل والبت فيها.

وتابع التقرير أن قرار حظر نقل الاقطان بين المحافظات بناء على مذكرة من إلادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة والمتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن حظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجة البحري والعكس، لافتا إلى أنه تم فتح ٩٦ مركز تجميع لاستقبال محصول القطن وهناك إقبال على  أقطان جيزة ٩٤ في كفر الشيخ والتي وصل سعرها إلى ١٣٤٠٠ جنيه للقنطار.

الزراعة تحظر نقل الأقطان خارج المحافظات لحماية أصناف القطن

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