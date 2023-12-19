"الزراعة" و"الداخلية" تواصلان التفتيش على مفارش البصل بالدقهلية والفيوم

فتشت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية، وجرى ضبط كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار، والتنبيه عليهم بطرحها في الأسواق خلال أسبوع حتى لا يتعرض أصحابها للمسألة القانونية.

وفي سياق متصل، قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم

وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق.

وكان وزير الزراعة قد وجه بحصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة فى المحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار، كما وجه المسؤولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا، على أن تستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.

العثور على كميات هائلة من البصل

يذكر أنه قال الدكتور محمود السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، إنه تم العثور على كميات هائلة من البصل في منشأة القناطرة وإمبابة، مؤكدًا أنه يتم زراعة 250 ألف فدان بصل، معقبًا: "لدينا فائض في الإنتاج".

وأضاف الدكتور محمود السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك من يقوم بتخزين البصل لتحقيق مكاسب هائلة، كما أن هناك من يقوم بتبوير أراضي زراعية على مساحة 180 فدان لتخزين البصل، فضلًا عن أن هناك من يشتري البصل من محافظات أخرى لتخزينه في الأرض.

وأشار إلى أن التجار ضخوا في السوق 30 طن من البصل يوميا بدلا من 1000 طن، لافتًا إلى أنه تم ضبط 31 ألف طن من البصل تم تخزينها في أراضي زراعية، وبالتالي فقد تم احتكار 31 ألف طن بصل لتعطيش السوق لزيادة الأسعار، موضحا أن السعر الطبيعي للبصل للمستهلك 20 جنيهًا فقط.