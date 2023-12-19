الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بيطرى الجيزة" تطلق قافلة علاجية مجانية بقرية باجة الشيخ فى العياط

الطب البيطري
الطب البيطري

أعلنت  مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إطلاق قافلة علاجية مجانية ناحية قرية باجة الشيخ بمركز ومدينة العياط، لخدمة ودعم المربين في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة أطباء إدارة العياط البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة. 

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن رش 1250 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 307 رؤوس حيوانات من الأمراض الباطنية، وعلاج 36 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وتجريع 400 حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخد 27 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعلاج 390 طائر ضد الأمراض البكتيرية، وتحصين 230 دواجن و75 بط ضد مرض انفلونزا الطيور، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية عن مرض الحمى القلاعية ومرض انفلونزا الطيور.

مديرية الطب البيطرى إطلاق قافلة علاجية قرية باجة الشيخ مركز ومدينة العياط مديرية الطب البيطرى بالجيزة

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