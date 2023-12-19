الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البورصة" تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

تقدم أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ومجلس الإدارة وجميع أعضاء البورصة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة، بعد المشاركة الكبيرة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنين له دوام السداد والتوفيق والنجاح.

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8% من الأصوات، وحصل الرئيس السيسي على عدد 39 مليونا 702 ألف 451 صوتًا، أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. 

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

 وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4%، وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5%، وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

البورصسة المصرية فوز الرئيس االسيسي تهنئة الانتخابات الرئاسية احمد الشيخ أعضاء البورصة المصرية

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