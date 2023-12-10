الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة المصرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

رئيس البورصة اثناء
رئيس البورصة اثناء الادلاء بصوته الانتخابي

أدلى  أحمد الشيخ -  رئيس البورصة المصرية- بصوته في الانتخابات الرئاسية  صباح اليوم الأحد.

وأكد رئيس البورصة المصرية حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر ذروة صمام المنظومة الديمقراطية في مصر في إطار بناء الدولة الوطنية الحديثة. 

وأضاف "الشيخ" أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ونجاح العملية الانتخابية رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.
 وأشار الشيخ إلى أن  البورصة المصرية تواصل العمل على دعم منظومة سوق الأوراق المالية عبر تشجيع الشركات على القيد لمساعدتها على توفير التمويلات اللازمة للتوسع، وأيضًا رفع مستويات وجودة الإفصاح  والشفافية والحوكمة مع الالتزام بمبادئ التمويل المستدام والمسئولية المجتمعية تعزيزًا لنمو الاقتصاد القومي.

الانتخابات الرئاسية رئيس البورصة المصرية المنظومة الديمقراطية الانتخابات واجب وطني

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