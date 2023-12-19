الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد غد.. الأقصر تحتفل بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك

معبد الكرنك
معبد الكرنك

تحتفل محافظة الأقصر، بعد غد الخميس، بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس الإله آمون رع بمعبد الكرنك في مدينة الأقصر، ومن المقرر أن يحضر تلك الظاهرة عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات، كما تنظم المحافظة احتفالية كبرى لذلك الحدث العظيم.

 تعامد الشمس على معابد الكرنك تلعب دورًا هامًا في ارتفاع التدفقات السياحية

وأكد مدير معبد الكرنك الدكتور الطيب غريب، أن ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تلعب دورًا هامًا في ارتفاع حجم التدفقات السياحية التي تتزامن مع بداية الموسم السياحي الشتوي الجديد.

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وقال مدير معبد الكرنك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك، هي ظاهرة فريدة من نوعها في مصر وعلى العالم بأثره، ويجري حاليا الاستعدادات لتلك الظاهرة، والتي تكون سنويًا في يوم 21 ديسمبر.

وأوضح أن الشمس، في هذا اليوم تشرق بطريقة متدرجة للتعامد على مقصورة الزورق المقدس وسط المعبد، وهو نفس توقيت الانقلاب الشتوي، وهو ما يدل على معرفة المصري القديم حساب الأعوام والسنين والأيام؛ وذلك لنبوغه في حسابات الهندسة الدقيقة في دخول الشمس بطريقة معينة إلى داخل مقصورة الزورق المقدس في توقيت ثابت سنويًا لا يتغير، والتي تبدأ مع بداية شروق الشمس في ذلك اليوم.

تفاصيل معبد الكرنك

 وتشتهر الأقصر بوجود معبد باسم معبد الكرنك هو مجموعة من المعابد والبنايات والأعمدة، حيث استمرت عمليات التوسع والبناء منذ العصر الفرعونى وتحديدا ملوك الدولة الوسطي حتى العصر الرومانى في الأقصر في مصر على الشط الشرقي،  المعبد بُنى للثالوث الإلهى أمون (أمون رع في العصر الحديث)، زوجته الالهة موت وابنهم الاله خونسو؛ ولكل منهم معبد تابع لمجمع معابد الكرنك. أحيانًا يعنى السائحين وغير المتخصصين بمعبد الكرنك فقط المعبد تابع لأمون آى أمون رع.

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