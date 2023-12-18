الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوارع الأقصر تحتفل بفرحة المواطنين بفوز الرئيس السيسي

شوارع الأقصر تحتفل
شوارع الأقصر تحتفل بفرحة المواطنين بفوز الرئيس السيسي

احتفل عدد من المواطنين في مدينة الأقصر بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات المصرية 2024

وحرص المواطنون على الخروج إلى الشوارع والميادين بالأعلام المصرية للتعبير عن فرحتهم الشديدة بفوز الرئيس السيسي في هذه الجولة الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و483 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان.

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