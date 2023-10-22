توافد مئات السائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس جنوب أسوان (صور)

شهد معبدا جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، توافد المئات من السائحين والزائرين لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبدى أبوسمبل جنوب أسوان.

ظاهرة تعامد الشمس

ويعد تعامد الشمس ظاهرة فريدة وتجذب إليها الآلاف من الأهالى، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان.

وتتم هذه الظاهرة مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة.

وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

إلغاء جميع الاحتفالات تضامنًا مع أهالى غزة

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرر إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتي يشهدها الآلاف من السائحين.

وجاء ذلك تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد لإستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والأثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني