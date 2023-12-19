الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف أضاع الأهلي فرصة الوصول لنهائي مونديال الأندية؟ المستكاوي يجيب

الأهلي وفلومينينسي
الأهلي وفلومينينسي

أبدى الناقد الرياضي حسن المستكاوي أسفه لخسارة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق الأحمر كان قادرًا على تحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية.

قال المستكاوي، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، إن الأهلي أنفق طاقته في محاولات عديدة على مرمى الخصم، لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، مشيرًا إلى أن الفريق البرازيلي استغل خبرته ومهارته في التحكم في الكرة والتمرير بسرعة ودقة، ما سمح له بالوصول لمناطق خطرة في دفاع الأهلي وتسجيل هدفين.

أشار إلى أن فلومينينسي ليس ضعيفًا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الفرق الأوروبية الكبيرة، لذلك كانت هناك فرصة كبيرة للأهلي لإثبات نفسه والتنافس على اللقب العالمي، لكنه أضاعها بسبب عدم الدقة في التسديد والإهمال في الدفاع.

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