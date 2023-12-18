عقدة الأهلى مستمرة.. أحمد موسى يعلق بحزن على الخسارة أمام فلومينينسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن خسارة الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعرب موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، عن خيبة أمله من عدم استغلال الأهلي للفرص السانحة له في المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق البرازيلي كان أفضل وأنهى اللقاء لصالحه: "الأهلي سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة، وسيحصل على ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية".

وأثنى موسى على مستوى حارس الأهلي محمد الشناوي الذي تصدى لعدة أهداف محققة، وقال: "شال كتير في المباراة، ولولاه كانت النتيجة أسوأ"، وأضاف: "الأهلي فقد فرصة ذهبية للوصول إلى النهائي في كأس العالم للأندية".

وأكد موسى أن الجمهور الحاضر في الملعب كان يدعم الأهلي بنسبة 90%، وأن المدرجات كانت مليئة بالمشجعين: "عندنا كتير من المركز الثالث، وكنا نتمنى يكون عندنا ميدالية ذهبية أو فضية".

وختم موسى حديثه برسالة لجماهير الأهلي، قائلاً: "جمهور الأهلي ميزعلش، إنت عندك رجالة، والأهلي دائما يشارك في كأس العالم للأندية ويمثل مصر بشرف، ولا بد أن يفخر الجمهور دائمًا بناديه".