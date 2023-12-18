محمد عبدالمنعم: هفوة أضاعت حلم النهائى.. وشكرًا جماهير الأهلى

أعرب محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الخسارة على يد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة اليوم.

وقال عبدالمنعم في تصريحات لقناة ssc السعودية بعد اللقاء: "عملنا مجهود كبير، التوفيق محالفناش وأهدرنا فرص مفروض كنا نستغلها".

وأضاف: "بإذن الله القادم، الشوط الأول كان أفضل والثاني تراجعنا كثيرة، هفوة أضاعت حلم التأهل لنهائي".

وأتم: "بشكر الجماهير الكبيرة وأراهم في البرونزية".

فلومينينسي يطفئ شمعة الأهلي في «الجوهرة المشعة»

تأهل فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي، بعد التغلب عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في نصف نهائي البطولة.

ويضرب فلومينينسي موعدًا في النهائي مع الفائز غدًا بين مانشستر سيتي الإنجليزي ووأوراوا ريدز الياباني.



الشوط الأول



سيطر الأهلي على مجريات الربع ساعة الأولى وكان الأخطر بهجمتين على مرمى النادي البرازيلي.

وكان الأهلي المبادر بالخطورة مبكرًا بالدقيقة 6 عن طريق بيرسي تاو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى فابيو حارس الفريق البرازيلي.

ورد بالدقيقة 8 فلومينينسي بتسديدة خطيرة داخل منطقة الجزاء من جون أرياس اصطدمت بقائم الشناوي، وفي الدقيقة 11 سدد إمام عاشور تسديدة من خارج منطقة الجزاء علت مرمى فابيو.



وواصل الأهلي خطورته وكاد يباغت حسين الشحات بالدقيقة 16 حارس فلومينينسي من مسافة بعيدة بتسديدة علت مرماه، وبالدقيقة 18 حاول عبد المنعم برأسية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاعات النادي البرازيلي أبعدتها.



وعاد فلومينينسي بالدقيقة 23 بكرة خطيرة، داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقائم الشناوي اليسار، وأهدر من جديد حسين الشحات كرة انفراد بالدقيقة 28 لم يستغلها، وشهدت الدقيقة 35 هجمة مردتة قادها الشحات سدد وردت كهربا رأسية تصدى لها فابيو.

الشوط الثاني



كانت أول محاولة بالدقيقة 51 بتسديدة من أرياس من خارج منطقة الجزاء علت مرمى الشناوي، وعادو فلومينينسي خطورته بالدقيقة 53 بتسدية قوية داخل منطقة الجزاء عن طريق جيرمان كانو مرت بقليل بجانب شناوي، وأضاع كهربا انفراد بشكل غريب بالدقيقة 54، بعدما جاءت تسديدته سهلة وضعيفة في يد فابيو، وحاول الشحات بكرة خطيرة بالدقيقة 62، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها فابيو.



وتحصل مارسيلو على ركلة جزاء بعد عركلة بيرسي تاو، سددها جون أرياس بنجاح في الدقيقة 71 على يسار شناوي، وأضاع تاو فرصة محققة للتعادل بالدقيقة 72 برأسية بعدما وجد نفسه أمام المرمى لوحده لكنها جاءت في أحضان فابيو، وأنقذ الشناوي انفراد محقق بالمرمى بالدقيقة 86 عن طريق كانو، وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 88 جاءت سهلة في يد حارس فلومينينسي فابيو، وأنهى جون كينيدي اللقاء بهدف ثاني بالدقيقة 90، بتسديدة على يمين الشناوي.



تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي بكأس العالم للأندية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.