الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الاثنين.
وأجري كولر تغييرا وحيدا عن لقاء اتحاد جدة بمشاركة أكرم توفيق في وسط الملعب، بدلًا من أحمد نبيل "كوكا"، بينما يقود كهربا الهجوم، ويجاوره حسين الشحات وبيرسي تاو.


تشكيل الأهلي  لمباراة فلومينينسي بكأس العالم للأندية

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس
 

 

ويلعب النادي الأهلي مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، إذ سبق له تحقيق المركز الثالث 3 مرات في نسخ 2006، 2020، 2021؛ فيما حقق المركز الرابع مرتين في نسختي 2012، 2022.

يأتي الأهلي في المركز الثاني ضمن ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلاندي المتصدر بـ10 مشاركات، بينما يشارك فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في مباراة اليوم مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا ريدز الياباني غدًا.


موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

تقام مباراة الأهلي وفلومينينسي في الثامنة مساء اليوم على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية.

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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