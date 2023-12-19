سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-12-2023 مقابل الجنيه المصرى

مع اقتراب موعد سفر المواطنين للملكة العربية السعوديه يشغل أذهان المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-12-2023 مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث قدمت شاشات التداول أسعار الريال السعودي اليوم بمستوياته مستقرًا بالشراء والبيع، مقابل نظيره الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية قيمة 8.22 جنيه للشراء، ومبلغ 8.24 جنيه للبيع كما ورد في التقرير الأحدث الصادر من خلال البنك المركزي المصري وتكون بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، فيزا لمصارف العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-12-2023 مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» أسعار صرف عملة المملكة السعودية كما قد عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية بالبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي



سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام نظيره الجنيه المصري بلغ قيمة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.



سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، أمام نظيره الجنيه المصري، جاء بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي



سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، أمام نظيره الجنيه المصري، سجل قيمة: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك



سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام نظيره الجنيه المصري وصل إلى قيمة: 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر



سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، أمام نظيره الجنيه المصري حقق قيمة: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.



سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام نظيره الجنيه المصري شهد ثبات بقيمة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر



سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام نظيره الجنيه المصري حافظ على مستواه بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري، أمام نظيره الجنيه المصري قُدر بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي الكويتي – مصر



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام نظيره الجنيه المصري طُرح عند مستوى: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.