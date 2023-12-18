الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوستن: الولايات المتحدة لا تُملي جداول زمنية أو شروطًا للحرب

اوستن
اوستن

رد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الاثنين، عما إذا كانت واشنطن قد حددت موعدا نهائيا للمرحلة الحالية من الهجوم البري الإسرائيلي في غزة، أجاب: هذه عملية إسرائيلية ولست هنا لإملاء جداول زمنية أو التحول، مؤكدة دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها .

وقال أوستن إنه أجرى مناقشات "رائعة" مع نظرائه الإسرائيليين حول وضع الأهداف والغايات الإسرائيلية، وكذلك "كيفية تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في ساحة المعركة".

وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن "تقدم بعض الأفكار" بناءً على افكار ضد حركة حماس، مشيرًا الى ان لديها "أفكارًا عظيمة حول كيفية الانتقال من العمليات عالية الكثافة إلى العمليات الأقل كثافة".

الصحة الفلسطينية في غزة 

txt

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إنها قذيفة إسرائيلية لم تنفجر، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور.

وقال لويد أوستن إنه ناقش "السبل نحو مستقبل لغزة بعد حماس" خلال محادثاته اليوم في تل أبيب.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، قال أوستن إن الإسرائيليين والفلسطينيين "دفعوا ثمنا مريرا للغاية" بحيث لا يمكنهم العودة إلى ما قبل هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال إنه استنادا إلى مبادئ واضحة وضعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين "يستحقان أفق الأمل"، مضيفا: ولا تزال الولايات المتحدة تعتقد، أن من مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء المضي قدماً نحو دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن متبادل.

ونقلاً عن جون إف كينيدي، قال أوستن إن صداقة أمريكا مع إسرائيل كانت "التزامًا وطنيًا"، مضيفًا: كان ذلك صحيحًا في ذلك الوقت، وهو أكثر صحة الآن. ستبقى الولايات المتحدة أقرب صديق لإسرائيل في العالم. وكما قلت مرارا وتكرارا، فإن دعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا لا يتزعزع. وسوف تفعل ذلك دائمًا.

غزة واشنطن الحرب المرحلة الحالية الهجوم البري

الأكثر قراءة

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

الشوط الأول.. سيطرة أهلاوية وتعادل سلبى أمام فلومينينسى بكأس العالم للأندية

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة