أوستن: الولايات المتحدة لا تُملي جداول زمنية أو شروطًا للحرب

رد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الاثنين، عما إذا كانت واشنطن قد حددت موعدا نهائيا للمرحلة الحالية من الهجوم البري الإسرائيلي في غزة، أجاب: هذه عملية إسرائيلية ولست هنا لإملاء جداول زمنية أو التحول، مؤكدة دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها .

وقال أوستن إنه أجرى مناقشات "رائعة" مع نظرائه الإسرائيليين حول وضع الأهداف والغايات الإسرائيلية، وكذلك "كيفية تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في ساحة المعركة".

وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن "تقدم بعض الأفكار" بناءً على افكار ضد حركة حماس، مشيرًا الى ان لديها "أفكارًا عظيمة حول كيفية الانتقال من العمليات عالية الكثافة إلى العمليات الأقل كثافة".

الصحة الفلسطينية في غزة

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إنها قذيفة إسرائيلية لم تنفجر، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور.

وقال لويد أوستن إنه ناقش "السبل نحو مستقبل لغزة بعد حماس" خلال محادثاته اليوم في تل أبيب.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، قال أوستن إن الإسرائيليين والفلسطينيين "دفعوا ثمنا مريرا للغاية" بحيث لا يمكنهم العودة إلى ما قبل هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال إنه استنادا إلى مبادئ واضحة وضعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين "يستحقان أفق الأمل"، مضيفا: ولا تزال الولايات المتحدة تعتقد، أن من مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء المضي قدماً نحو دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن متبادل.

ونقلاً عن جون إف كينيدي، قال أوستن إن صداقة أمريكا مع إسرائيل كانت "التزامًا وطنيًا"، مضيفًا: كان ذلك صحيحًا في ذلك الوقت، وهو أكثر صحة الآن. ستبقى الولايات المتحدة أقرب صديق لإسرائيل في العالم. وكما قلت مرارا وتكرارا، فإن دعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا لا يتزعزع. وسوف تفعل ذلك دائمًا.