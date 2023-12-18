خبير اقتصادي: فوز السيسي يدعم خطة التنمية والإصلاح في مصر

أكد المحلل الاقتصادي د.محمد عبد الوهاب أن فوز الرئيس السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 يدعم استكمال خطة التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي إن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في 2014 وضع مسار للإصلاح الاقتصادي في مصر وتنمية البنية التحتية للبلاد سارت فيه الحكومة وحققت إنجازات غير مسبوقة، بل أن بعض التجارب يمكن أن تدرس ويقتدى بها في بعض الدول.

لفت إلى أنه بجانب التنمية الاقتصادية أهتم الرئيس السيسي بالتنمية الاجتماعية وبناء الإنسان المصري، وانعكس ذلك في الكثير من المبادرات التى أتت ثمارها منها مبادرة القضاء على فيروس سي وصحة المرأة المصرية وأخرها مبادرة حياة كريمة والتى غيرت وجه الحياة في الريف المصري وخصصت لها الدولة مليارات الجنيهات للنهوض بالبنية التحتية والتعليمية والصحية بالقرى المهمشة خصوصا في صعيد مصر.

وتابع الدكتور محمد عبد الوهاب: "هذا بجانب الثورة العمرانية والعقارية التى شهدتها مصر من التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع وعلى راسها العاصمة الإدارية الجديدة، والطفرات التى شهدتها السياحة رغم الظروف المحيطة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري في ظروف طبيعية كان سيشهد معدلات نمو غير مسبوقة، ولكن الأزمات الاقتصادية العالمية المتنتالية أثرت بشكل كبير على نمو الاقتصاد.

وتوجه عبد الوهاب، بالتهنئة للرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة متمنيًا التقدم والإزدهار لمصر وشعبها.