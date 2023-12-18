الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "دفاع النواب" يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات 2024

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تقدم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسى لفوزة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ليتقلد حكم البلاد لفترة رئاسة ثالثة مدتها 6 سنوات، داعيا المولي عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه فى قيادة البلاد والعبور بها لبر الأمان.

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انتخابات الرئاسة عكست الالتفاف الشعبي حول الرئيس

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، في بيان له اليوم، للرئيس السيسي:"إن انتخابكم لفتره رئاسية جديدة، فى انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم أجمع يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعم المصريين الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار البناء والتنمية، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا و خارجيا،  معرباُ عن سعادته بقيام شعب مصر العظيم بتجديد الثقة فى الرئيس السيسي، قائدا وزعيما تتويجا لجهوده المخلصة التي بذلها بحق في الحفاظ على أمن و سلامة الوطن".

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دعم شعبي غير مسبوق للرئيس 

وأضاف العوضي أن حجم التأييد و الإجماع والدعم الشعبي غير المسبوق الذي حصل عليه الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال المسيرة نحو غد مشرق لبناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد مجدداً أننا أمام رئيس وأبا لكل المصريين، مهنئاً العالم أجمع بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثالثة، قائلا: نبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن نتطلع فيها جميعا إلى الخير و النماء لبلدنا الحبيبة، حفظكم الله و رعاكم و سدد على طريق الحق خطاكم لما فيه رفعة وطننا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس السيسي على39 مليوناً و702 الف و451 صوتاً.

اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات فوز الرئيس السيسي ولاية ثالثة

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