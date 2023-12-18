السيسى: سنستكمل الحوار الوطنى وأتوجه بالتحية لكل المرشحين المنافسين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجمهورية الجديدة تضع بناء الإنسان فى مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفيـر الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تحافظ على أمنها القومى، ومكتسبات شعبها.

وأضاف خلال كلمة متلفزة: “هذه مصر، التى نحلم بها جميعا، وهؤلاء هم المصريون، الذين يحدوهم الأمل فى بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطنى، بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا فى الأفكار والرؤى، ناتجا عـن تنـــوع المرشحين واتجاهــاتهم السـياسـية”.

وأردف: "ومن كل قلبى، أتوجه لكل المرشحين المنافسين، بتحية واجبة على ما قاموا به، من عمل عظيم وأداء سياسى راق، يمهد الطريق أمام حالة سياسية، مفعمة بالحيوية والتنوع".

نسبة المشاركة

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت