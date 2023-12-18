الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمين جامعة الدول العربية يُهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية جديدة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

وجه أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها: "يسعدنى أن أتوجه إليكم بأصدق التهانى على الثقة الكبيرة التي أولاكم إياها الشعب المصرى العظيم بإعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة، داعيًا الله العلىَّ القدير أن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للبلاد نحو التقدم في المرحلة المقبلة". 

وإذ اتسمت هذه الانتخابات، التى شرُفت جامعة الدول العربية بالمشاركة في متابعة سيرها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بزخم جماهيرى ملحوظ، فقد وجهت رسالةً للعالم أجمع بأن الشعب المصرى عاقد العزم على تعزيز الاستقرار ومواصلة تحقيق التنمية".

وأكد الأمين العام للجامعة العربية في رسالته على "الثقة فى استكمال مصر العروبة بقيادتكم مسيرة التقدم والنماء، واستمرار دعمها المشهود للقضايا العربية، وفى مقدمتها قضية فلسطين، بما يعزز مَنعة وطننا العربى فى ظل ما يشهده من تحديات".

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