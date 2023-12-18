الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف

الهجرة تتوجه بالشكر لـ"الوطنية للانتخابات" و"الخارجية" وسفراء وقناصل مصر بالخارج

سها الجندي وزيرة
سها الجندي وزيرة الهجرة

شهدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقائع المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وعقب انتهاء المؤتمر، تقدمت سيادتها بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة. 

وقالت الوزيرة: "أود أن أعرب عن خالص تهنئتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادة سيادته لفترة رئاسية قادمة، وأؤكد على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والإبحار بسفينته إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله"، وتابعت: "اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، ففخامة الرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ولذلك حرصت جموع المصريين بالخارج والداخل على التصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي. ألف مبروك لمصر وشعبها الباسل ونتطلع لما هو قادم". 

كما أعربت الوزيرة عن فخرها بما صنعه المصريون في خارج والداخل من مشهد حضاري بمشاركتهم الكبيرة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية، والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية.

ووجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والجاليات المصرية حول العالم، على استجابتهم ومشاركتهم في الانتخابات والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة، مثمنة تعاون كل المؤسسات والجهات المعنية، وكذلك تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات والتيسيرات التي قدمتها، وإتاحة الأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، بجانب استعراض القرارات والقواعد الصادرة عنها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج، خلال حملة «شارك بصوتك»، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت بما شهدته العملية الانتخابية من نزاهة وشفافية في الخارج والداخل، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، إذ حرصوا على المشاركة رغم بعدهم عن مقار اللجان لساعات طويلة، بجانب المشاركة المتميزة للجاليات في دول الخليج وأوروبا، وهو ما يؤكد دوما أنهم جزء من المعادلة الوطنية وصنع القرار المصري. 

وأشارت الوزارة إلى أننا اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، مضيفة أن فخامة الرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ولذلك حرصت جموع المصريين بالخارج على التصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي.

شهدت وزارة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج وقائع المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 صنع القرار المصري

مواد متعلقة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الهجرة: المصريون بالخارج طلبوا الاستئناس بآراء الأزهر فى المشاكل الأسرية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة