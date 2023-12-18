الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

‏ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

حمد بن عيسى
حمد بن عيسى

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأعرب في البرقية عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأشاد ملك البحرين في هذه المناسبة بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يلبي ويحقق مصالح البلدين المشتركة، راجيًا المولى العلي القدير أن يمتع الرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبو إليه من التطور والنماء في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة.

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