الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"برلمانية الوفد" بالشيوخ تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية ثانية: تجربة انتخابية لا خاسر فيها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه التجربة لا خاسر فيها وأن المكسب الأكبر هو نسبة المشاركة التاريخية من جانب الشعب المصري في هذا الاستحقاق والتى لا تقارن بأي انتخابات سابقة.
 

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الانتخابات الرئاسية كانت معركة في حب مصر

وقال "الهضيبي"، إن الشعب المصري قال كلمته، موجها التحية إلى المرشحين الثلاثة الدكتور عبد السند يمامة والمهندس حازم عمر، والدكتور فريد زهران  الذي صنعوا معركة في حب مصر، مؤكدا أن المصلحة الوطنية هي الغاية والمراد للشعب المصري، لافتا إلى أن اصطفاف الشعب المصري بجميع طوائفه أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر تلبية لنداء الوطن أعاد للشارع المصري حالة من الزخم السياسي التى يجب على الأحزاب استغلالها والبناء عليها للمستقبل.

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السباق الانتخابي وضع قواعد مهمة للعملية الديمقراطية في مصر، فلأول مرة نشهد انتخابات خالية من أى خروقات أو مخالفات، بل بالعكس تماما هناك إجماع من جانب المتنافسين جميعا نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يعني أن هناك خطوات إيجابية في طريق تأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة التى نحلم بها جميعا.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

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