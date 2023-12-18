الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ عن فوز السيسي: المصريون اختاروا الأجدر بالمسؤولية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز السيسي بنسبة مشاركة بلغت 66.8% في الانتخابات الرئاسية 2024 يحمل رسائل ومؤشرات قوية للداخل والخارج والتي تعكس التمسك بمسار الاستقرار و الديمقراطية، مشددًا على أن المصريين جسدوا ملحمة وطنية رائعة، لاسيما وأنه كان هناك أهمية للمشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب و المسؤولية الوطنية، كما شكلت ضرورة حتمية على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا الوطن.

txt

احتفالات حاشدة بحدائق القبة بعد فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

مشهد الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

وأعرب عضو الشيوخ عن اعتزازه بحرص المصريين تقرير مصير وطنهم بإرادتهم الحرة والمستقلة وحرصهم على الانتصار لوطنهم باحتشاده بالطوابير للتصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب كان رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن و استقرار وتفاؤل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة كما أن وجود 3 مرشحين للأحزاب كان له تبعاته الإيجابية في إحداث زخم وإقبال على التصويت.

txt

رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

عهد جديد من الإنجازات والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة 

وأكد أنه بنجاح الرئيس السيسي نبدأ عهد جديد من الإنجازات ودعم التنمية والاستقرار، لافتًا إلى أن المصريين سطروا أمام العالم أجمع مشهد رائع عكس الاصطفاف الوطنى لكل أطياف النسيج المصري والذي برهن على وعيهم و تماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو القائد الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة الراهنة وسط ما يحيطها من تحديات و ظروف إقليمية صعبة، و الذي استطاع خوض معركة البقاء و البناء بجدارة وخلفه اصطفاف الشعب على أرض الواقع طوال الفترات الماضية، و عمل على ضخ مشروعات تنموية تحقق جودة أعلى للمواطن المصري.

txt

نجلاء بدر للرئيس السيسي: "ثبت الله خطاك وحفظ مصر من المكايد"

الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس السيسي نتيجة الانتخابات الرئاسية النائب جمال أبو الفتوح نسب المشاركة الإيجابية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة