نائب بالشيوخ عن فوز السيسي: المصريون اختاروا الأجدر بالمسؤولية

قال جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز السيسي بنسبة مشاركة بلغت 66.8% في الانتخابات الرئاسية 2024 يحمل رسائل ومؤشرات قوية للداخل والخارج والتي تعكس التمسك بمسار الاستقرار و الديمقراطية، مشددًا على أن المصريين جسدوا ملحمة وطنية رائعة، لاسيما وأنه كان هناك أهمية للمشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب و المسؤولية الوطنية، كما شكلت ضرورة حتمية على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا الوطن.

مشهد الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

وأعرب عضو الشيوخ عن اعتزازه بحرص المصريين تقرير مصير وطنهم بإرادتهم الحرة والمستقلة وحرصهم على الانتصار لوطنهم باحتشاده بالطوابير للتصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب كان رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن و استقرار وتفاؤل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة كما أن وجود 3 مرشحين للأحزاب كان له تبعاته الإيجابية في إحداث زخم وإقبال على التصويت.

عهد جديد من الإنجازات والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة

وأكد أنه بنجاح الرئيس السيسي نبدأ عهد جديد من الإنجازات ودعم التنمية والاستقرار، لافتًا إلى أن المصريين سطروا أمام العالم أجمع مشهد رائع عكس الاصطفاف الوطنى لكل أطياف النسيج المصري والذي برهن على وعيهم و تماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو القائد الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة الراهنة وسط ما يحيطها من تحديات و ظروف إقليمية صعبة، و الذي استطاع خوض معركة البقاء و البناء بجدارة وخلفه اصطفاف الشعب على أرض الواقع طوال الفترات الماضية، و عمل على ضخ مشروعات تنموية تحقق جودة أعلى للمواطن المصري.