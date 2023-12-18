الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

يتقدم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

ثقة الشعب المصرى فى الرئيس

ويثمن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الثقة الغالية للشعب المصري في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويأتي اختيار جموع الشعب المصري انعكاسًا لانجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي لاتخفى على أحد وانعكاسًا لإيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات  التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

الرعاية الصحية يشارك في المؤتمر العربي الثاني والعشرين للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليون و32 ألف و438 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361.

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وقال، خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الاثنين، إن “الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها حيث صعب التميز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم والشباب أم  كبار السن أم ذوي الهمم والعمال أم الطلاب فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر”.

وتابع المستشار حازم بدوى، "بأنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها بل حازت على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاهلية المحلية والدولية ومن قبلهم اشادة الناخبين".

الرعاية الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة التأمين الصحي الشامل حياة كريمه

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