احتفالًا بولاية الرئيس السيسي الجديدة.. شوراع الأزبكية تكتسي بألوان علم مصر (فيديو)

شهدت شوراع الأزبكية بمنطقة رمسيس، مسيرات حاشدة للمواطنين احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.