الرئيس السيسى: "سأكون صوت المصريين جميعًا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصري قدّم ملحمة خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيكون صوتهم جميعًا ومدافعًا عن حلمهم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة متلفزة: إننا سنستكمل الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية. شاكرًا كل المنافسين له في الانتخابات لما قدموه خلال الماراثون الانتخابي وطريقة تعاملهم بنزاهة وشفافية.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى توجهه بالشكر للشباب وكل من شارك بفاعلية في الماراثون الانتخابي.

نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، قد أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات، بنسبة 1.9%.