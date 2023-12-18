اتحاد العمال يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

بعث مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وثمن المجلس دور العمال في الخروج لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على الأمن القومي المصري واستكمال بناء مشروع الجمهورية الجديدة.

الاحتفال بفوز الرئيس السيسي

من جهته، أكد "المهيري" تنفيذ أكبر برنامج تثقيفي عمالي بخلاف تنظيم المسيرات ابتهاجا بفوز الرئيس عبد الفتاح السبسي عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين التي تم إجراؤها بالداخل والخارج أول شهر ديسمبر.