الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد العمال يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

هشام فاروق المهيري
هشام فاروق المهيري

بعث مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. 

نتيجة الانتخابات الرئاسية 

وثمن المجلس دور العمال في الخروج لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على الأمن القومي المصري واستكمال بناء مشروع الجمهورية الجديدة.

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الاحتفال بفوز الرئيس السيسي 

من جهته، أكد "المهيري" تنفيذ أكبر برنامج تثقيفي عمالي بخلاف تنظيم المسيرات ابتهاجا بفوز الرئيس عبد الفتاح السبسي عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين التي تم إجراؤها بالداخل والخارج أول شهر ديسمبر.

نقابة الخدمات الإدارية عمال الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة