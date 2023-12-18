الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحبس ديلر يروج الهيروين والحشيش بالمعادى

هيروين
هيروين

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بحبس متهمين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


كما أمرت بتحريز المضبوطات، وإرسالها الي المعمل الكيميائي لفحصها، وإعداد تقرير بها.

كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8٫500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المعادي الاتجار في المخدرات عاطلين تحريات المباحث مخدر الحشيش

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