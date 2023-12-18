النيابة تحبس ديلر يروج الهيروين والحشيش بالمعادى

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بحبس متهمين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كما أمرت بتحريز المضبوطات، وإرسالها الي المعمل الكيميائي لفحصها، وإعداد تقرير بها.



كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8٫500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.