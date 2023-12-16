تحقيقات النيابة في دهس أتوبيس نقل جماعي الطفلة "ندى" في زهراء المعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة طفل أصيبت عقب دهسها من أتوبيس في منطقة زهراء المعادي، وتسليم الجثة لذويها.

وتبين من التحقيقات أن الطفلة تدعى «ندى» كانت تستقل دراجة نارية بصحبة آخر، واصطدمت بهما أتوبيس نقل جماعي، تسببت لها في عدة إصابات خطيرة توفيت على أثرها، وأصيب الشخص الآخر وتم نقله إلى المستشفى وسط حالة حرجة.

كما تبين أن السائق كان يسير عكس الاتجاه ويقود برعونة، وتسبب في إصابة قائد الدراجة وابنته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.