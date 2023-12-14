تحويلات مرورية.. أعمال تطوير بشبكة الصرف الصحي في المعادي

تواصل المحليات جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية للسنوات الماضية، وفي ضوء ذلك شهد شارع 9 الشهير بحي المعادي، أعمال تطوير بشبكة الصرف الصحي الخاصة بالمنطقة، حيث تم حفر وتركيب مواسير مياة عملاقة تلائم الفترة الحالية من تكدس سكاني.

وقد اعلنت الادارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية، لحين انتهاء أعمال التطوير، حيث وضعت لائحة معدنية للسيارات التي تسلك شارع 9، بالاتجاه يسارًا إلي شارع 83، وقامت الدستور بجولة ميدانية في الشارع التجاري، الذي يكتظ بالمطاعم والكافيهات، لرصد رد فعل قاطني الشارع الشهير حول هذه التجديدات، ويقول خالد مسيري صاحب مشروع بيع سوشي: "فوجئنا بأعمال الحفر والتركيب بالشارع، ولكنها جاءت في وقتها بسبب شكاوى عديدة من المواطنين، بسبب سوء حالة الصرف الصحي بالشارع الذي يشهد زحام شديد علي مدار اليوم، وتطوير الشبكة التي تخدم الآلاف من سكان الشارع اصبحت ضرورة ملحة، خاصة وان في بعض الأوقات كانت البالوعات تتعرض للانسداد وتطفح المياه بالشارع، وهو المنظر الذي كان غير لائق تمامًا بطبيعة الحي الراقي".

بالحديث مع شخص آخر وهو عم محمود حارس عقار بالمنطقة، قال "أعمال التطوير وتركيب مواسير صرف صحي جديدة أمر جيد بسبب تهالك الشبكة القديمة، وأيضًا انسداد بعض المواسير كل فترة، وقدم عدد كبير من السكان شكاوى عديدة إلى هيئة الصرف من أجل صيانة الشبكة، وحل مشكلات طفح المياه المستمرة في الشارع، وقد قامت الادارة العامة للمرور بعمل بعض التحويلات المرورية في الشارع، خاصة القادم من ناحية محطة مترو المعادي، إلي ناحية محطة مترو ثكنات المعادي، بالاتجاه يسارًا ناحية شارع 83، ويقدم سكان الشارع جميع سبل المساعدة إلي العاملين بأعمال التطوير من عمال ومهندسين من أجل تسهيل مهمتهم الشاقة ".