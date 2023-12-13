ماذا يحدث فى المعادى؟.. شريان جديد يربط القاهرة والجيزة

تشهد منطقة طرة، جنوب القاهرة، أعمالا مكثفة لهدم كوبري شمال طرة، مما تسبب في كثافات مرورية في بعض المناطق على كورنيش النيل وطريق الأوتوستراد اللذين كانا يربطان كوبري طرة بينهما.. أزمة مرورية محدودة تشهدها المنطقة، لكنّ مولودًا جديدًا وشريانًا مروريًا كبيرًا سيمر من هنا.

تأتي أعمال هدم كوبري شمال طرة؛ تمهيدًا لإنشاء كوبري جديد بطول 6 كيلومترات؛ يربط بين كوبري حسب الله الكفراوي، مع طريق الأوتوستراد، ثم يتجه إلى كورنيش المعادي، حيث يشمل مطالع ومنازل، ويعبر النيل نحو مناطق الجيزة.

ربط جنوب القاهرة بالجيزة

المشروع الضخم الذي يجري العمل فيه على قدم وساق بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ يأتي ليبث الروح في مناطق جنوب القاهرة ليربطها شرقًا وغربًا إلى الجيزة، مما يوفر وقتًا كبيرًا كان يقضيه العابرون في طرق وتعرجات قبل صعود كوبري طرة الذي كان يُعاني من مشاكل كبيرة في الماضي.

بعد إنشاء الكوبري الجديد؛ سيتمكن سكان جنوب القاهرة والجيزة من التنقل عبر النيل في وقت قصير، بدلًا من الاضطرار إلى الذهاب إلى الطريق الدائري نحو المنيب والتعرض للزحام في هذه المنطقة، أو الذهاب عبر طريق الأوسطي.

نقلة كبيرة تعيشها مناطق شمال القاهرة والجيزة في السنوات الماضية حيث جرى الربط بينهما عن طريق الدائري الأوسطي، والآن يجري تنفيذ كوبري طرة

يأتي الشريان المروري الجديد ليبث الروح في مناطق جنوب الجيزة التي لم تكن لديها وسيلة انتقال عبر النيل سوى من كوبري المرازيق قبالة التبين جنوب القاهرة، أو منطقة المنيب عبر الطريق الدائري، حيث لم يكن هناك أي شريان مروري في المسافة بين الدائري والمرازيق، ونجحت الدولة المصرية في إنشاء الطريق الأوسطي الإقليمي، ويجري العمل على الشريان الجديد (طرة) في هذه الأثناء، ليحققا طفرة مرورية كبيرة في جنوب القاهرة والجيزة.