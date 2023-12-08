بدءًا من اليوم ولمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية بأحد أهم المحاور بالجيزة

بدأت اليوم الجمعة الإدارة العامة للمرور بالجيزة إجراء عدد من التحويلات المرورية، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى 8 أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات بالجيزة، وذلك على مدار يومين.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة خدماتها اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى (8) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.

وتستلزم عمليات تويعة كوبري 8 أعلى تقاطع الدائري مع الواحات، الغلق الكلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومين فقط) بدءًا من يوم الجمعة الموافق 8 /12 /2023 الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9 /12 /2023 مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال "أسفل الكوبرى"؛ لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.