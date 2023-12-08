الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدءًا من اليوم ولمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية بأحد أهم المحاور بالجيزة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

بدأت اليوم الجمعة الإدارة العامة للمرور بالجيزة إجراء عدد من التحويلات المرورية، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى 8 أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات بالجيزة، وذلك على مدار يومين.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة خدماتها اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى (8) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.

وتستلزم عمليات تويعة كوبري 8 أعلى تقاطع الدائري مع الواحات، الغلق الكلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومين فقط) بدءًا من يوم الجمعة الموافق 8 /12 /2023 الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9 /12 /2023 مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال "أسفل الكوبرى"؛ لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة للمرور بالجيزة اليوم الجمعة توسعة كوبرى 8 أعلى تقاطع الطريق الدائرى طريق الواحات بالجيزة تسيير حركة المرور

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

اليوم.. الأهلى يتحدى شباب بلوزداد الجزائرى للاستمرار على قمة المجموعة بدورى الأبطال

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

بدءًا من اليوم ولمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية بأحد أهم المحاور بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت