تستمر ليومين.. تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائري بالجيزة لتوسعة كوبري 8

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى 8 أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى، مما يستلزم الغلق الكلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن استمرار أعمال التوسعة لمدة يومين فقط، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 8/12/2023 الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9/12/2023، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

وتم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال "أسفل الكوبرى" لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.