الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور تعيد فتح طريقي الفيوم الصحراوي والعين السخنة

المرور
المرور

أعادت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، فتح طريقي الفيوم الصحراوى والعين السخنة أمام قائدى السيارات عقب اختفاء الشبورة المائية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق  الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية.

وشملت الطرق: أسيوط الغربي، طريق العين السخنة، طريق الفيوم.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

الإدارة العامة للمرور طريقي الفيوم الصحراوى العين السخنة الشبورة المائية

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