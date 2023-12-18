الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدات "حياة كريمة": تطوير مراكز الشباب متنفس آمن لأبنائنا

مراكز الشباب
مراكز الشباب

تدرك المبادرة الرئاسية حياة كريمة أهمية الاعتناء ورعاية النشأ والشباب وتوفير المراكز الرياضية التنموية التي تتبنى مهاراتهم وتبنيها ليكون جيل مستقبلي يليق بالجمهورية الجديدة.

 

وانتهت المبادرة الرئاسية من تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 6 مراكز شباب في مركز برج العرب بالإسكندرية وهي (مركز شباب أبو عليوه، مركز شباب بهيج، مركز شباب الغربانيات، مركز شباب أبو صير البحري، مركز شباب أبو صير القبلي).

 

مستفيدات حياة كريمة لـ “الدستور”: وجدنا متنفسا آمنا لأبناءنا

 

قالت صفاء عبد الرحمن، إحدى أهالي برج العرب، إن مراكز الشباب قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت منشآت مهجورة لا يستفيد منها أي شباب أو طفل من المنطقة، فقط كانت اسم بلا أي صفة فعلية، فلا برامج تأهيلية ولا موظفين فقط مجرد مبنى.

 

وأكملت، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أضافت الحياة لمراكز الشباب غير المأهلة لتكون وجهة أساسية لأبناءنا لممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات والتي حرم منها أبناءنا لسنوات.

 

واصلت رحاب الجمل، أحدى أهالي برج العرب، أن أبناءها من المستفيدين من تطوير مراكز الشباب، ليلتحق أحدهم بدورات كرة القدم، والآخر بورش التدريب، مشيدة بمعاملة المسؤولين بداخل مراكز الشباب من احتواء الأطفال واعتبارهم قدوة صالحة.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية تحرص كل الحرص على خلق حياة جديدة لأهالي برج العرب وأبناءهم للتنمية الشاملة في مختلف المجالات لينعموا حقا بالحياة الكريمة.

 

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حياة كريمة: مبادرة "من إنسان لإنسان" حفزت الأطفال على دعم أشقائهم فى فلسطين

 

المبادرة الرئاسية حياة كريمه مراكز شباب مركز برج العرب بالاسكندرية الإسكندرية

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