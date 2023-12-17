الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استجابوا لمطالبنا.. مستفيدو "حياة كريمة" يشيدون بتدشين عيادة بيطرية

حياة كريمة
حياة كريمة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم الانتهاء من إنشاء عيادة بيطرية بقرية بهيج نظرًا لحاجة الأهالي لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم بما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية.

مستفيدو حياة كريمة: إنشاء عيادة بيطرية استجابة لمطالب الأهالي

وأشاد فتحي السيد، أحد المزارعين، باستجابه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بانشاء وحده بيطرية باحد قرى برج العرب قرية بهيج؛ لأن عدد كبير من اهالى قرى برج العرب ونجوعها يعمل اهلها في تربية المواشي والاغنام ونحتاج باستمرار لرعاية بيطرية لتلك المواشي التي تشكل مصدر رزق لهم ولاسرهم.

تابع الحاج عبد الرحيم حمدان، أحد المزارعين أن الاعتماد الاساسي في البداية على العيادات البيطرية والتي قد لا تفي بالغرض، لكن كان طلبنا الدائم باحتياجنا لعياده بيطرية تفيدنا بالمعلومات والارشادات اللازمة لرعاية تجارتنا وتنميتها.

أشاد رضا ابراهيم، أحد المزارعين، باهتمام المبادرة الرئاسية بفئات المجتمع وتوفير لهم الاحتياجات اللازمة لحياتهم ومصدر رزقهم لينعموا بالحياة الكريمة التي يحلمون بها.

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مستفيدو حياة كريمة: تنمية القطاع المحلي خفف الوقت والجهد على المواطن البسيط

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستفيدو حياة كريمة العياده البيطرية المزارعين قرية بهيج

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